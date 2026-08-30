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Aydın'da dayanışma vurgusu: vali Osman Varol'un ev sahipliğinde resepsiyon

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı resepsiyonu, Vali Osman Varol'un ev sahipliğinde DSİ Misafirhanesi'nde kent protokolüyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'da dayanışma vurgusu: vali Osman Varol'un ev sahipliğinde resepsiyon

Resepsiyon ve katılımcılar:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyon, Vali Dr. Osman Varolun ev sahipliğinde DSİ Misafirhanesi'nde yapıldı. Etkinlikte kent protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri ve davetliler bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Misafirler resepsiyonda bir süre sohbet ederek törenlerin ardından geleneksel kutlama atmosferini sürdürdü. Program boyunca katılımcılar arasında karşılıklı tebrik ve anma konuşmaları yapıldı.

Kutlama programı ve gösteriler:

Resepsiyon kapsamında sahnelenen etkinlikler arasında, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi öne çıktı. Gösteri, konuklardan yoğun ilgi gördü ve törenlerin görsel zenginliğini artırdı.

Program, hem resmi kutlamalara uygun bir çerçeve sundu hem de kent hafızasında yer eden kültürel unsurların vurgulanmasına imkân tanıdı.

Vali Varol'un mesajı:

Vali Dr. Osman Varol, 30 Ağustos'un Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelenin simgesi olduğuna işaret etti. Konuşmasında Aydın'ın Kurtuluş Savaşı döneminde yaşadığı zorluklara değinen Varol, Büyük Taarruz'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti.

Varol, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğini koruyarak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini vurguladı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerin anıldığını, rahmet ve minnet duyulduğunu ifade etti.

Gün boyunca gerçekleşen tören ve etkinliklerin ardından düzenlenen resepsiyonla resmi kutlama programı son buldu.

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA RESEPSİYON...

AYDIN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA RESEPSİYON DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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