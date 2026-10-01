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Nilüfer belediyesi'nden üniversite kampüsünde gıda denetimi

Nilüfer Belediyesi ruhsat, hijyen ve etiket kontrolleri yaparak Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki gıda satış noktalarını denetledi; bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nilüfer belediyesi'nden üniversite kampüsünde gıda denetimi

Nilüfer Belediyesi ekipleri kampüste denetim gerçekleştirdi

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren gıda satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim yaptı. Ekiplerin önceliği, öğrenciler ve kampüs içindeki vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaktı.

Denetimde hangi noktalar kontrol edildi:

İncelemeler sırasında işletmelerin ruhsat uygunlukları, sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, hijyen standartları ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Bu alanlarda tespit edilen eksikliklerin mevzuata aykırı durumlara dönüşmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Bilgilendirme ve önleyici çalışmalar:

Saha çalışmalarında, işletme sahipleri ve çalışanlarına uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve hijyen uygulamalarının sürekliliğinin önemi vurgulandı. Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşlara güvenli gıda temini için kurallara uyum çağrısı yapıldı.

NİLÜFER BELEDİYESİ EKİPLERİ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA...

NİLÜFER BELEDİYESİ EKİPLERİ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA İŞLETMELERİNE KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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