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Osmaniye'de oyun sırasında 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Osmaniye'de 4 yaşındaki M.Y., evde oyun oynarken 4. kattan pencereden düşerek ağır yaralandı; olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de oyun sırasında 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Osmaniye'de oyun sırasında 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8037 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde oyun oynayan 4 yaşındaki M.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki pencereden toprak zemine düştü.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansın çocuğu hızlı şekilde hastaneye ulaştırması için polis ekipleri eskort görevi yaptı.

Soruşturma:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

OSMANİYE’DE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ. AĞIR YARALANAN ÇOCUK, SAĞLIK...

OSMANİYE’DE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ. AĞIR YARALANAN ÇOCUK, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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