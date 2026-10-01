Konya'da mesleğin rotası çiziliyor: NEÜ 4. uluslararası diş hekimliği kongresi kapılarını açtı

Kongre açılışı ve kapsamı:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen NEÜ 4. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Dört gün sürecek kongrede; Periodontoloji, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti ve Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanlarındaki güncel ve yenilikçi yaklaşımlar masaya yatırılacak.

Açılış törenine NEÜ Rektör Yardımcısı ve NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Yasin Gönder, NEÜ 4. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir ile çok sayıda akademisyen, diş hekimi ve öğrenciler katıldı.

teknoloji, eğitim ve insan odaklı hizmet:

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, diş hekimliğinin hızla dönüşen bir alan olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında dijital teknolojiler, yapay zeka, yeni biyomalzemeler, ileri görüntüleme yöntemleri, rejeneratif uygulamalar ve kişiye özgü tedavi yaklaşımlarının mesleğin sınırlarını genişlettiğini vurguladı. Feyzioğlu, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek kurslar ve uygulamalı eğitimlerin bu değişimi pratiğe aktarmada önemli rol oynayacağını ifade etti ve 'Bilgi ve teknoloji insana dokunduğu nispette değerlidir' sözünü öne çıkardı.

NEÜ'nün insanı üniversite anlayışının merkezine koyduğunu belirten Feyzioğlu, bilgi üretmenin yanı sıra paylaşma ve teknolojiyi doğru kullanma sorumluluğunun da altını çizdi. Öğrenciler ve genç hekimlerin kongreden yalnızca dinleyici olarak değil, soru sorarak ve tartışarak aktif biçimde faydalanmalarını diledi.

kongrenin geçmişi, büyüme ve uluslararası katılım:

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, etkinliğin amacını bilgiyi paylaşmak, deneyimi çoğaltmak ve geleceğin diş hekimliğini birlikte inşa etmek olarak özetledi. Tunçdemir, bu serüvenin 2019'daki 'Modern Diş Hekimliğinde Dijital Yaklaşımlar' sempozyumuyla başladığını; 2021'de 1. Uluslararası Kongre'nin online olarak gerçekleştirildiğini, 2022'de ise Konya'da uzun yıllardır yapılmayan büyük çaplı yüz yüze kongrenin düzenlendiğini hatırlattı.

Tunçdemir, 2024'te gerçekleştirilen üçüncü kongrenin ardından bu yılki etkinliğin de önemli bir katılım gösterdiğine dikkat çekti: Türkiye'den ve dünyadan 80 ayrı fakülteden yaklaşık bin 500 katılımcı ile 600'e yakın bildiri başvurusu kongrenin ulusal ve uluslararası alanda marka değerine ulaştığını ortaya koyduğunu belirtti. Dört gün boyunca kurslar, paneller, konferanslar ve fuar alanı aracılığıyla hem akademik hem de mesleki paylaşımların yapılacağı ifade edildi.

Kongre organizatörleri ve katılımcılar, etkinliğin yeni fikirlerin, iş birliklerinin ve kalıcı dostlukların filizlenmesine zemin hazırlamasını hedefliyor. NEÜ tarafı ise fakültenin eğitim, sağlık hizmeti, akademik üretim ve teknolojik altyapı alanlarındaki gelişimini bu tür uluslararası etkinliklerle pekiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN DÜZENLEDİĞİ NEÜ 4. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI. 4 GÜN SÜRECEK KONGREDE ALANINDA DENEYİMLİ AKADEMİSYENLER VE SEÇKİN KONUŞMACILAR TARAFINDAN PERİODONTOLOJİ, ENDODONTİ, PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ, AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ, RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ, ORTODONTİ, PEDODONTİ VE AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ALANLARINDAKİ GÜNCEL VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ELE ALINACAK.