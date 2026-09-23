Nilüfer'de site dairesinde yangın dört kişiyi dumandan etkiledi

Nilüfer'de site dairesinde yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan dairede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler müdahale etti ve yangın söndürüldü.

yangının seyri:

Edinilen bilgilere göre yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve alevler daireyi sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

müdahale ve sağlık durumu:

Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi, ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BURSA'DA BİR SİTEDEKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.