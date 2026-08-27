Stüdyo bahçesindeki tartışma kavgaya dönüştü; kadın polis tarafından kurtarıldı

olayın özeti:

Aksaray'da Laleli Mahallesi'nde bulunan bir fotoğraf stüdyosunun bahçesinde meydana gelen olayda, B.İ. (29) adlı kadın, eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.K. (27) ile bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü ve kadın darp edildiğini belirterek yardım istedi.

müdahale ve kurtarma:

Darp edildiğini iddia eden kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek genç kadını koruma altına aldı ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

gözaltı ve soruşturmanın seyrı:

Polis, olayda adı geçen kadın ve erkekle görüşmeler gerçekleştirdi. Kadının "Şikayetçiyim" yönündeki beyanı üzerine S.K. gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

AKSARAY’DA ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ ADAM TARAFINDAN DARP EDİLEN GENÇ KADIN POLİS EKİPLERİNİN KISA SÜREDE OLAY YERİNE İNTİKAL ETMESİ SONUCU KURTARILDI. "ŞİKAYETÇİYİM" DİYEN KADIN KORUMA ALTINA ALINIRKEN ADAM İSE GÖZALTINA ALINARAK POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.