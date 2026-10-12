KKTC, Türk dünyasının doğu Akdeniz’de parlayan stratejik kapısı

Panelin kapsamı ve amaçları:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon' isimli panel, 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi öncesinde bölgesel ve kurumsal iş birliğini tartışmak üzere yapıldı. Panelde KKTC'nin Türk dünyasındaki konumu, uluslararası tanınma mücadelesi, Doğu Akdeniz'deki güvenlik gelişmeleri ve devletler arası dayanışma ele alındı.

Başçeri'nin mesajı:

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, konuşmasında KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Başçeri, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyon ve ambargolara karşı dayanışmanın önemine işaret ederek, KKTC'nin 2022'den bu yana TDT'de gözlemci üye olduğunu, Aksakallar Konseyi'nin 17. toplantısına ev sahipliği yaptığını ve Kasım 2025'te Türk Akademisine gözlemci üye olacağını hatırlattı. Bu veriler üzerinden ülkeyi 'Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızı' olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin desteğinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

TDT zirvesi ve Türkiye'nin hedefleri:

Başçeri, Ankara'da yapılacak TDT Zirvesi'nde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından temsil edileceğini aktardı. Ayrıca Türkiye'nin dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağını ve bu süre zarfında Türk dünyasının ekonomik, siyasi ve stratejik potansiyelini ortak hedefler doğrultusunda güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Duran'ın video mesajı ve ortak akıl vurgusu:

Programa video mesaj gönderen Burhanettin Duran ise jeopolitik riskler, siber tehditler ve dezenformasyon karşısında Türk devletlerinin 'ortak akıl' ve güçlü bir eşgüdümle hareket etme gerekliliğini vurguladı. Duran, Türkiye'nin dönem başkanlığında kurumsal bütünleşmeyi, medya ve iletişim alanındaki iş birliğini ve uluslararası görünürlüğü artırmayı hedeflediğini belirtti.

KKTC'nin stratejik konumu ve tanınma tartışması:

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de güvenlik, enerji ve lojistik açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Erdem, KKTC'yi TDT'nin gözlemci üyesi olarak 'Türk dünyasının Akdeniz'e açılan stratejik kapısı' şeklinde tanımladı ve Rum tarafının bölgedeki silahlanma eğilimlerini eleştirdi. Güvenliğin tanınmadan önce gelmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile parlamento arası dostluk grubu kurulmasını diplomatik açıdan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Tanınma yönündeki değerlendirmeler:

TDT Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine atıfla, KKTC'nin Türk devletleri tarafından tanınacağına dair inancını dile getirdi. Öksüzoğlu, Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açan bazı Türk devletlerinin yetkilileriyle görüşmelerinden aktardığı 'hata yaptık, düzelteceğiz' türündeki geri bildirimlere işaret ederek, tanınma beklentisinin artık bir hayal olmaktan çıktığını savundu.

Kültür, iletişim ve ortak dava çağrısı:

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan, KKTC'nin uluslararası meşruiyet mücadelesinin yalnızca Türkiye'nin değil tüm Türk devletlerinin ortak meselesi olması gerektiğini belirtti. Sinan, bu mücadelenin sinema, belgesel ve kültürel faaliyetlerle dünyaya anlatılması gerektiğini; birlikteliğin ekonomik iş birliğinin ötesine taşınmasının önemini vurguladı.

Panel, devlet ve sivil aktörlerin KKTC'nin statüsü, Doğu Akdeniz güvenliği ve Türk dünyası içinde daha güçlü kurumsal iş birliği konularında hem fikir olduklarını göstermesi bakımından dikkat çekti. Katılımcıların ortak teması, dayanışma, görünürlük ve kurumsal güçlenme üzerine yoğunlaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" panelinde konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızı" dedi.