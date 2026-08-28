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Ocak başında akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde yemek koyduğu elektrikli ocağın akımına kapılan Özlem Dündar, hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ocak başında akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi

Ocak başında akıma kapılan kadın yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özlem Dündar evinde yemek hazırladığı sırada elektrikli ocağın akımına kapılarak yere düştü.

Olayın gelişimi:

Düğün davetiyesi dağıtan bir kişi kadını yerde hareketsiz bulunca durumu vatandaşlara bildirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale ve hastane süreci:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dündar, sevk edildiği Çüngüş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE YEMEĞİ OCAĞA KOYAN KADIN, ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU HAYATINI...

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE YEMEĞİ OCAĞA KOYAN KADIN, ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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