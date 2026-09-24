Öğrencilerin kadrajından Babadağ: geçmişi bugüne taşıyan çalışma il birincisi oldu

DOSTEK Koleji öğrencilerinin yerel tarihe katkısı ödüllendirildi

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadrajımdaki Tarih: Denizli" Video Yarışmasında DOSTEK Koleji öğrencilerinin hazırladığı Babadağ: Tezgahtan Pusulaya adlı video çalışması, Denizli il birinciliğine layık görüldü. Başarı, okulda düzenlenen törenle kutlandı.

Tören ve katılımcılar:

Tören, DOSTEK Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, öğretmenler ve yarışmada başarı gösteren öğrenciler katıldı. Başkan Kumral, öğrencilere hediyelerini takdim ederek emeği geçenleri tebrik etti ve çalışmanın yerel mirasın tanıtımına katkısına vurgu yaptı.

Çalışmanın önemi ve tebrikler:

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu da törende konuşarak öğrencilerin kentlerinin tarihine ve kültürel değerlerine gösterdikleri ilginin sevindirici olduğunu belirtti. Yaymanoğlu, öğrencilerin araştırma ve yaratıcı anlatımla ortaya koydukları çalışmanın okul ve kent adına gurur verici olduğunu ifade etti ve hem öğrencileri hem de öğretmenleri kutladı.

Ödül töreni, gençlerin yerel tarih bilincini güçlendiren projelerin teşvik edilmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. DOSTEK Koleji'ndeki bu başarı, benzer içerik üretimi ve kültürel mirasın görünür kılınması yönündeki çalışmaları cesaretlendiriyor.

DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "KADRAJIMDAKİ TARİH: DENİZLİ" VİDEO YARIŞMASINDA, "BABADAĞ: TEZGAHTAN PUSULAYA" İSİMLİ VİDEO ÇALIŞMASIYLA DENİZLİ İL BİRİNCİLİĞİ ELDE EDEN DOSTEK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, BAŞARILARINI DÜZENLENEN TÖRENLE TAÇLANDIRDI.