okul güvenliği kapıdaki görevliyle sınırlı olamaz

güvenlik hizmetinin kapsamı:

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, okullarda güvenlik yaklaşımının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Arıkan, okul güvenliğinin yalnızca öğrencileri değil, öğretmenleri, yöneticileri, çalışanları ve velileri de doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu vurguladı.

Arıkan'a göre, güvenlik yalnızca kapıdaki personel sayısından ibaret görülmemeli; okul giriş ve çıkışlarının kontrolü, bina ve ortak alanların güvenliği, risk analizi, olaylara müdahale protokolleri, kayıt ve raporlama sistemleri ile genel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon gibi bileşenler bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı.

personel niteliği ve mevzuat:

Türkiye'de özel güvenlik faaliyetleri 5188 sayılı Kanun ile düzenleniyor. Arıkan, bu çerçevede okullarda görevlendirilecek personelin eğitim, sınav, güvenlik soruşturması ve kimliklendirme süreçlerinin mevzuata uygun olması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede yapılacak görevlendirmelerde; gerekli eğitimleri tamamlamış, yetkilendirilmiş ve özel güvenlik kimlik kartına sahip personelin tercih edilmesinin hem hukuki sorumluluğun belirlenmesi hem de hizmetin etkinliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Arıkan, görev ve yetki sınırlarının açıkça tanımlanmasının, personelin görev alanları ve sorumluluklarının belirlenmesinin, ayrıca etkin ve sürekli bir denetim mekanizmasının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Okul yönetimleri ve genel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

istihdam modelleri ve iş birliği:

Arıkan, İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edilmesine yönelik çalışmaları olumlu ve önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ancak bu istihdamın niteliğinin; doğru eğitim, açık görev tanımı, yetkilendirme ve etkin denetim mekanizmaları çerçevesinde şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aynı zamanda, 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla yetkilendirilmiş özel güvenlik şirketlerinin sürece dahil edilmesinin faydalı olabileceğini belirten Arıkan, bu şirketlerin kıyafet ve kısmi teçhizat desteği, eğitim, organizasyon, saha yönetimi, gözetim ve denetim hizmetleri sağlayabileceğini ifade etti. Böyle bir modelin kamunun istihdam desteğini sektörün kurumsal tecrübesiyle birleştirerek daha etkin ve denetlenebilir bir sistem ortaya koyabileceğini savundu.

Arıkan, sektörün uzun yıllardır kamu güvenliğini tamamlayıcı bir rol üstlendiğini, sahip olunan insan kaynağı, eğitim altyapısı ve saha tecrübesinin okul güvenliğinde değerlendirilebileceğini belirtti.

Son olarak, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi olarak İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını ve sektörün bilgi, birikim ile tecrübesini ülkenin eğitim kurumlarının güvenliği için sunmaya hazır olduklarını kamuoyuna duyurdu.

Arıkan'ın özeti: 'Okul güvenliği yalnızca okul kapısında personel bulundurulmasından ibaret görülmemelidir' ifadesiyle özetlenen yaklaşım, eğitim ve güvenlik politikalarının çok boyutlu bir güvenlik planı ile uygulanmasını işaret ediyor.

TOBB TÜRKİYE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ MECLİS BAŞKANI VE İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERDAR GÖKHAN ARIKAN