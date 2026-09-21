Toplumsal rehabilitasyon için adli işbirliği: DAİMFED devrede

Ziyaretin gündemi ve katılımcılar:

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Adana'da gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Gümüş'ü ziyaret etti. Ziyaretlerin ana gündem maddesini toplumsal rehabilitasyon ve istihdam odaklı projeler oluşturdu.

Projenin kapsamı ve iş birliği modeli:

Görüşmelerde öncelikle Artık Mesleğim Elimde projesi ele alındı. Proje, Adalet Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile DAİMFED iş birliğiyle yürütülüyor ve amaçları arasında topluma kazandırma, meslek edindirme ve istihdam sağlama yer alıyor. Projenin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de anlatıldığı ve bu toplantıda destek alındığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca projenin, DAİMFED teşkilatının bulunduğu 14 ilde uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığı ve farklı illerde uygulanmasının sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Beklentiler ve teşekkürler:

DAİMFED Yönetimi, projenin adli kurumlarla kurulan iş birliği sayesinde hem bireylerin meslek edinmesini hem de toplum yararına dönüşümleri hızlandırmayı hedeflediğini vurguladı. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, ziyaret kapsamında Ahmet Çelikkol, Savaş Tek ve Bilal Gümüş'e görevlerinde başarı dileyerek kabul ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyaret, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye yönelik somut adımların atıldığını gösterirken, projenin uygulanabilirliği ve yaygınlaştırılması konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlara zemin hazırladı.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) TOPLUMSAL REHABİLİTASYON VE İSTİHDAM ODAKLI PROJELERİNİ YARGI MENSUPLARINA ANLATTI.