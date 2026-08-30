Ören sahilindeki asırlık meşe ağaçlarına kimlik verildi

Ören sahilindeki meşeler için kimliklendirme yapıldı:

Burhaniye ilçesinin Ören Mahallesi sahilinde yer alan yaklaşık bin 620 asırlık meşe ağacı, 'Anıt Ağaç' statüsünde tescillenerek koruma altına alındı. Her bir ağaca özel birer kimlik numarası (kod) verilmesiyle ağaçların takibi ve korunması kolaylaştırıldı.

Bazı ağaçların üzerinde bulunan ve 35 yıl önce asılan plaketler korunurken, Ören Meydanı'ndaki bazı ağaçlara da tanıtıcı kimlik yazıları yerleştirildi. Kimliklendirme, hem doğal mirasın korunmasına hem de ziyaretçilere ağaçların tarihselliğini aktarmaya hizmet ediyor.

koruma çalışmaları ve bakım geçmişi:

Yaklaşık iki yıl önce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları, ağaçların sağlık durumunun izlenmesi ve korunma gereksinimlerinin belirlenmesine zemin hazırladı. Verilen kimlik numaraları, ilerleyen dönemlerde yapılacak izleme ve bakım çalışmalarında referans olarak kullanılacak.

yerel halkın değerlendirmeleri:

Ören Mahallesi sakinleri, meşe ağaçlarının sahile ayrı bir estetik kattığını vurguluyor. Mahallede oturduğunu belirten avukat Hasan Ender, "Meşeler bu sahile güzellik katıyor. Hepimiz bunlara sahip çıkıyoruz. 2 yıl önce de Çevre Bakanlığı bu ağaçların bakımını yaptı" diye konuştu.

Bir başka yerel isim İsmail Çokgider ise, "Bu meşelerin hepsi tescillidir. Burada bin 620 adet meşe ağacı bulunmaktadır. Böyle bir güzellik başka yerde yok. Meşeler Ören’e güzellik katıyor" ifadelerini kullandı.

Kimliklendirme çalışması, Ören sahilinin hem doğa turizmi açısından değerini artırmayı hem de gelecek nesiller için bu doğal mirasın korunmasını amaçlıyor.

MEŞELERE KİMLİK