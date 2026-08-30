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Iğdır’da 30 ağustos coşkusu: 104. yıl törenleriyle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Iğdır'da Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, Vali Yolu'nda konuşma, Cumhurbaşkanı mesajı ve geçit töreniyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Iğdır’da 30 ağustos coşkusu: 104. yıl törenleriyle kutlandı

kutlama programı ve açılış:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen resmi törenler, ilk olarak Iğdır Millet Bahçesi 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk töreni, programın resmi açılışını oluşturdu ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

konuşmalar ve mesajlar:

Vali Yolu Caddesi'nde devam eden etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu; konuşmalar ulusal birlik ve tarihsel belleğe vurgu yaptı.

geçit töreni ve kapanış:

Program, katılımcı birimlerin yer aldığı geçit töreniyle sürdü ve resmi ritüeller çerçevesinde tamamlandı. Törenin akışı, bayramın anısına düzenlenen etkinliklerin geleneksel unsurlarını taşıdı ve katılım gösterenler için anlamlı bir kapanış sağladı.

IĞDIR&#039;DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLENDİ

IĞDIR'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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