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Tarsus'ta Boztepe mahalle yolları 3 bin metrekare parke ve heyelan onarımlarıyla açıldı

Tarsus Belediyesi Boztepe Mahallesi'nde 3 bin metrekare parke döşeyip heyelan sonrası zarar gören yolları onarıp 3 hanenin ulaşımını yeniden sağladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarsus'ta Boztepe mahalle yolları 3 bin metrekare parke ve heyelan onarımlarıyla açıldı

Çalışmanın kapsamı:

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara Boztepe Mahallesi'nde devam etti. Ekipler, mahallede ihtiyaç duyulan güzergâhlarda yol düzenleme ve parke taşı döşeme işleri gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda 3 bin metrekare parke taşı serimi yapıldı ve yollarda konfor ile dayanıklılığı artırmaya yönelik zemin düzenlemeleri uygulandı.

Heyelan onarımı ve ulaşımın yeniden sağlanması:

Aşırı yağışların etkisiyle mahallede bazı noktaların toprak kaybına uğraması üzerine ekipler müdahale etti. Heyelan nedeniyle zarar gören bölümlerde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sonucunda, 3 hanenin kullandığı güzergâha erişim tekrar sağlandı. Ayrıca, engelli bir vatandaşın ulaşıma kullandığı bölümde de özel olarak taş döşeme çalışması yapılmış ve söz konusu güzergâh yeniden kullanılabilir hale getirilmiştir.

Kırsal hizmetlerin programlanması:

Tarsus Belediyesi yetkilileri, Boztepe Mahallesi'ndeki çalışmaların planlanan etapların bir parçası olduğunu, mahallede ihtiyaç duyulan diğer noktalardaki yol ve parke çalışmalarının da programa alındığını belirtti. Yapılan işlemlerin öncelikli hedefi, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek olarak açıklandı.

Belediyenin etaplar halinde yürüttüğü yol bakım, onarım ve parke döşeme çalışmaları, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlarken; kısa vadede özellikle yağış sonrası oluşan hasarların giderilmesine odaklanıldığı vurgulandı.

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN BOZTEPE MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN YOL VE PARKE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 3...

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN BOZTEPE MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN YOL VE PARKE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 3 BİN METREKARE PARKE TAŞI DÖŞENİRKEN, AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE HEYELAN YAŞANAN NOKTALARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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