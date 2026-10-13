Tekirdağ'da refüje çarpan araç sürücüyü ağır yaraladı

Kaza raporu

Tekirdağ'ın Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsü tarafından yönetilen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Araçtaki sürücünün kimliği kayıtlarda F.B. olarak geçti; araç plakası 59 PV 564 olarak bildirildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, TREDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri bölgede elektrik kaynaklı risklere karşı güvenlik tedbirleri alırken, polis ekipleri de trafik akışını bir süre kontrollü şekilde yönlendirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralının durumu:

Araçta yaralanan sürücü F.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TEKİRDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJE VE AYDINLATMA DİREKLERİNE ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI