Orhangazi'de tarlada bulunan 1897 yapımı tüfek bombaları için imha çalışması

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi yakınlarında bir vatandaşın tarlasının kenarında fark ettiği iki metal cisim, bölgedeki sakinleri tedirgin etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

olayın tespit ve müdahale süreci:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bulunduğu alanı çevreleyerek güvenlik önlemleri aldı ve bölgede olası riskleri minimize etti. Yapılan ilk incelemede söz konusu mühimmatların 1897 üretimi Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirildi.

Patlamamış halde bulunan iki mühimmatın, bölgede Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanmış olabilecek çatışmalardan kaldığına dair ihtimal üzerinde duruluyor. Yetkililer, beliren tehlike nedeniyle çevrede yaşayanların zarar görmemesi için alanda geniş güvenlik önlemleri uyguladı.

uzman ekiplerin müdahalesi ve imha çalışmaları:

Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla bölgedeki güvenlik tedbirlerini sürdürürken, mühimmatların kontrollü olarak imha edilmesi için uzman ekiplerin görevlendirildiği belirtildi. İmha öncesi alanın güvenli hale getirilmesi ve gerekli değerlendirmelerin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözlemleneceğini ve imha işlemleri tamamlanana kadar alanda erişim kısıtlaması uygulanacağını kaydetti.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN TARLA YAKININDAKİ BOŞ ARAZİDE BULDUĞU 2 PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT PANİĞE NEDEN OLDU. İLK İNCELEMEDE MÜHİMMATLARIN 1897 YILINDA ÜRETİLEN FRANSIZ YAPIMI TÜFEK BOMBALARI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİRKEN, KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEN KALMIŞ OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR.