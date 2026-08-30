Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Orhangazi'de tarlada bulunan 1897 yapımı tüfek bombaları için imha çalışması

Orhangazi Çeltikçi Mahallesi'nde bir vatandaşın boş arazide bulduğu iki patlamamış mühimmatın 1897 yapımı Fransız tüfek bombaları olduğu değerlendirildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Orhangazi'de tarlada bulunan 1897 yapımı tüfek bombaları için imha çalışması

Orhangazi'de tarlada bulunan 1897 yapımı tüfek bombaları için imha çalışması

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi yakınlarında bir vatandaşın tarlasının kenarında fark ettiği iki metal cisim, bölgedeki sakinleri tedirgin etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

olayın tespit ve müdahale süreci:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bulunduğu alanı çevreleyerek güvenlik önlemleri aldı ve bölgede olası riskleri minimize etti. Yapılan ilk incelemede söz konusu mühimmatların 1897 üretimi Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirildi.

Patlamamış halde bulunan iki mühimmatın, bölgede Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanmış olabilecek çatışmalardan kaldığına dair ihtimal üzerinde duruluyor. Yetkililer, beliren tehlike nedeniyle çevrede yaşayanların zarar görmemesi için alanda geniş güvenlik önlemleri uyguladı.

uzman ekiplerin müdahalesi ve imha çalışmaları:

Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla bölgedeki güvenlik tedbirlerini sürdürürken, mühimmatların kontrollü olarak imha edilmesi için uzman ekiplerin görevlendirildiği belirtildi. İmha öncesi alanın güvenli hale getirilmesi ve gerekli değerlendirmelerin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözlemleneceğini ve imha işlemleri tamamlanana kadar alanda erişim kısıtlaması uygulanacağını kaydetti.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN TARLA YAKININDAKİ BOŞ ARAZİDE BULDUĞU 2 PATLAMAMIŞ...

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN TARLA YAKININDAKİ BOŞ ARAZİDE BULDUĞU 2 PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT PANİĞE NEDEN OLDU. İLK İNCELEMEDE MÜHİMMATLARIN 1897 YILINDA ÜRETİLEN FRANSIZ YAPIMI TÜFEK BOMBALARI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİRKEN, KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEN KALMIŞ OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozyazı’da teknelerle zafer selamı: amatör balıkçılardan denizde birlik mesajı
images

Bozüyük’te 30 Ağustos törenleri birlik ve coşkuyla gerçekleşti
images

Taşucu limanında bekleyiş: torunu için gelen kadın tansiyon yükselmesiyle hastan...
images

Filo Denizcilik yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı

Kuşakları buluşturan zafer koşusu Manisa'da coşkuyla tamamlandı

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Sauna bölümünde çıkan yangın iki kişinin ölümüne yol açtı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor