Osb kavşağında karşıya koşan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Osb kavşağında kaza

Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana gelen kazada, karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

kaza anı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Abdulkadir Ç.'nin yaptığı 50 ADV 057 plakalı kamyonet, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Menderes Aydemir'e çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri müdahalede bulundu; ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

güvenlik kaydı ve soruşturma:

Kazanın, yoldan koşarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gerçekleştiği ve olay anının çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ