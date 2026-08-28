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Osmanelispor genç ve tecrübeli isimlerle PGL’ye hazırlanıyor

Osmanelispor, 2026-2027 PGL sezonu öncesi Bodrum F.K. ve Sakaryaspor'dan birer oyuncu da içeren 8 transferle kadrosunu güçlendirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:21

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelispor genç ve tecrübeli isimlerle PGL’ye hazırlanıyor

Osmanelispor yeni sezona genişletilmiş bir kadroyla giriyor

Bilecik’i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) kapsamında temsil edecek olan Osmanelispor, 2025-2026 sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonluğu sonrası elde ettiği yükselişin ardından kadrosunu güçlendirdi. Kulüp yönetimi, sezon öncesi yapılan planlı hamlelerle takımın hem genç hem de deneyimli unsurları barındırmasını hedefliyor.

Öne çıkan transferler ve takım yapısı:

Osmanelispor transfer kampanyasında toplam 8 yeni futbolcuyi kadrosuna kattı. Dış transferlerin başında Bodrum F.K.'dan forvet bölgesine katılan Demirhan Kolat ve Sakaryaspor’dan alınan orta saha oyuncusu Mehmet Olçay geliyor. Ayrıca kadroya dahil edilen isimler arasında Oğulcan Barut, Mertcan Yılmaz, İlyas Antekin ve Alper Mısır bulunuyor.

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise kariyerinde Sakaryaspor formasıyla profesyonelliğe adım atan ve Bingölspor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Ruhi Yıldız. Buna ek olarak takıma "Demir Adam" lakabıyla bilinen Emre Çınar da katıldı. Bu tercihlerle kulüp hem genç yeteneklere şans vermeyi hem de bazı pozisyonlara tecrübe kazandırmayı amaçlıyor.

Başkanın mesajı ve hedefler:

Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, yapılan transferlerin camiaya hayırlı olması dileğiyle takımın kadrosunun önce yerel oyuncularla şekillendirildiğini, ardından dışarıdan takviyeler yapıldığını belirtti. Okumuş, "Bu sezon PGL’de mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı ve kulübün net hedefini şu sözlerle vurguladı: "Hedefimiz PGL’de güzel ilçemizi, ilimizi iyi bir şekilde temsil etmek". Yönetim ve teknik ekip, sezon öncesi çalışmalarını takımı sezona en hazır şekilde çıkarmak üzere sürdürecek.

SAKARYASPOR’DAN KADROMUZA KATTIĞIMIZ MEHMET OLÇAY,

SAKARYASPOR’DAN KADROMUZA KATTIĞIMIZ MEHMET OLÇAY,

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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