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Otel odasında öldürülen 3 çocuk annesi için iddianame ağırlaştırılmış müebbet istedi

Bahçelievler’de 3 Nisan 2026'de eski eşi tarafından otel odasında öldürülen 28 yaşındaki Yonca Kölge davasının soruşturması tamamlandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otel odasında öldürülen 3 çocuk annesi için iddianame ağırlaştırılmış müebbet istedi

Otel odasında öldürülen 3 çocuk annesi için iddianame ağırlaştırılmış müebbet istedi

Bahçelievler'de 3 Nisan 2026 tarihinde bir otel odasında öldürülen 3 çocuk annesi Yonca Kölge (28) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

soruşturma ve iddianame:

Hazırlanan iddianamede maktul olarak yer alan Yonca Kölge ile sanık sıfatındaki Salih Birinci (30) arasındaki ilişkinin ardından otel odasında ölüm olayı yaşandığı belirtildi. İddianamede, olay tarihinde Birinci'nin Kölge ile otele birlikte girdiği ancak tek başına çıktığı kaydedildi. Otopsi ve ölü muayene raporunda, maktulün vücudunda 22 kesici, delici alet yaralanması tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, sanık hakkında "kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği belirtildi. Dosya, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek sanığın yargılanmasının önümüzdeki günlerde başlamasına karar verildi.

sanığın ifadesi ve yakalanması:

İddianamede yer alan ifadesine göre sanık Salih Birinci, olay günü maktubun kendisini aradığını, buluştuklarını ve çocukları ziyaret ettikten sonra alkol alıp otele geçtiklerini anlattı. Birinci ifadesinde telefonun sürekli çalmasından rahatsız olduğunu, Yonca'nın elinden telefonunu alıp camdan attığını iddia etti. İfadesinde Yonca'nın bıçak çıkardığını ve 'bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dediğini söylediğini belirtti; buna karşılık kendisinin bir bıçak alıp rastgele savurduğunu ve olayın alkol etkisiyle meydana geldiğini öne sürdü.

İddianamede ayrıca sanığın daha önce başka bir suçtan hükümlü olduğu ve cezaevinden 26 Mart tarihinde izinli çıktığı bilgisi yer aldı. Olay sonrası polis ekiplerince Arnavutköy'de bir inşaatta yakalanan sanığın yargılanma süreci mahkeme tarafından başlatılacak.

3 çocuk annesi kadının otel odasında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma...

3 çocuk annesi kadının otel odasında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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