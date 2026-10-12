Dolar 49,3285 +0,14%
Euro 55,1531 -0,07%
Bist 12.155,91 -0,90%
Altın Gram 6.648,29 -0,58%
EUR/USD 1,1178 -0,25%
Brent Petrol 107,02 +2,20%
--°

Arı nakli yapan kamyon devrildi: iki kişi hastaneye kaldırıldı

D850-10'da arı yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilmesi sonucu N.B. (55) ve Z.B. (56) yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Arı nakli yapan kamyon devrildi: iki kişi hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Malatya-Adıyaman kara yolunda saat 15.15 sıralarında arı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D850-10 kara yolunun Adıyaman istikametinde seyir halinde olan 12 AL 655 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda savrularak devrildi.

yaralıların durumu:

Kazada sürücü N.B. (55) ile araçta yolcu olarak bulunan Z.B. (56) yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından her iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar yetkililerce sürdürülüyor.

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLUNDA ARI YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLUNDA ARI YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen midibüs: yaralı sayısının yükselmesi endişe...
images

Kestel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş bariyere saplandı, sürücü yaral...
images

fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli...
images

Düzce merkez Memursen Bulvarı'nda çarpışma: iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce merkez Memursen Bulvarı'nda çarpışma: iki kişi yaralandı

Vali sahada: Erzincan'da EŞOT taksi durağında esnafla buluşma

Erzincan'da 2026'de 140 km asfalt ve kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı

Erzincanlı badmintonculardan NAVEK'te dört madalya

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı