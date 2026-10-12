Kaçakçılık operasyonunda Bornova'da 1 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde Bornova ilçesinde yürütülen çalışma sonucu şüpheli bir araç hakkında operasyon başlattı. Ekiplerin elde ettiği istihbarat doğrultusunda bölgede kaçak tütün ve mamullerinin depolanıp piyasaya sürülebileceği tespit edildi.

Yapılan planlı müdahale sırasında, sevkiyat ve depolama amacıyla seyyar/mobil depo olarak kullanıldığı belirlenen minibüste arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda, koliler halinde toplam 1 milyon 100 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

şüpheli ve yasal süreç:

Olayla ilişkili olarak yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, ele geçirilen ürünlerin kaynağı ve dağıtım ağını tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor.

İZMİR'DE MİNİBÜSTE 1 MİLYON 100 BİN ADET DOLDU KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ