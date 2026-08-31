Şırnak'ta jandarmadan kapsamlı kaçakçılık operasyonu

Operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 202 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Tespit edilenler arasında 40 bin 964 paket sigara, 449 adet elektronik sigara, bin 733 adet sigara filtresi/kâğıdı, 139 kilo nargile tütünü ve 180 adet puro bulunuyor.

Ayrıca operasyonlarda 55 adet cep telefonu, 2 bin 338 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 484 adet muhtelif yedek parça, bin 150 adet muhtelif giyim-süs eşyası ele geçirildi. Diğer ürünler arasında 141 adet mutfak eşyası, 571 adet muhtelif ev büro malzemesi, 99 adet elektrikli ve elektronik eşya, bin 738 adet kozmetik malzeme ve 48 kilo muhtelif gıda yer aldı.

gözaltılar ve yasal süreç:

Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon 645 bin 100 lira olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 202 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

ŞIRNAK'TA SON BİR HAFTADA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 23 MİLYON 645 BİN 100 LİRAYI BULAN GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 202 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.