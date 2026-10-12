Otluk alanda başlayan yangın Hisarcık'ta ormana sıçradı, 6 dekar zarar gördü

Olayın gelişimi:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ilçeye bağlı Kızıçukur köyü Hacı Ahmetler mevkiinde saat 12.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ormana sıçraması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye sevk edilen arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

HİSARCIK’TA ORMANA SIÇRAYAN YANGINDA 6 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ