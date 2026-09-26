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Otogarda sıcak karşılama: Gençlik Merkezi ve Yeşilay üniversitelilere uyum desteği sundu

Bayburt’a gelen öğrenciler otogar ile Dede Korkut Kampüsü'nde kurulan stantlarda karşılandı; Gençlik Merkezi ve Yeşilay bilgi, broşür ve ikram sundu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Otogarda sıcak karşılama: Gençlik Merkezi ve Yeşilay üniversitelilere uyum desteği sundu

Otogarda sıcak karşılama ve bilgilendirme

Bayburt’a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, kente ve kampüs yaşamına adaptasyon sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen karşılama etkinlikleriyle karşılandı. Etkinlikler, Gençlik Merkezi ile Yeşilay ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi'nin çalışmaları:

Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, otogarda kurdukları stant aracılığıyla öğrencilere merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gençlere yönelik eğitim, sosyal ve kültürel programlardan söz edilerek katılım fırsatları anlatıldı; öğrencilerle birebir görüşmeler yapıldı ve sıcak bir karşılama için küçük ikramlar, özellikle şeker dağıtımı yapıldı.

Yeşilay'ın bilgilendirme çalışması:

Yeşilay gönüllüleri, Dede Korkut Kampüsü önünde açtıkları stantta eğitim-öğretim döneminin ilk haftasında öğrencilerle buluştu. Çalışmada bağımlılıklardan korunma, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve destek mekanizmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı; öğrencilerle sohbetler gerçekleştirildi ve çeşitli bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Her iki kurumun da etkinlikleri, yeni gelen öğrencilerin hem bilgi edinmesini hem de kente ve üniversite ortamına daha hızlı uyum sağlamasını hedefledi. Standlar aracılığıyla sunulan bilgilendirme, broşürler ve doğrudan iletişim kanalları, öğrencilerin sorularına anında yanıt verilmesine olanak tanıdı.

Organizatörler, bu tür karşılama faaliyetlerinin öğrencilerin sosyal çevre oluşturma ve destek kaynaklarını tanıma süreçlerine olumlu katkı sağladığını vurguladı. Gençlik Merkezi ve Yeşilay ekiplerinin çalışmaları, kentin genç nüfusuyla kurulan ilk temaslarda rehberlik ve güven hissi oluşturdu.

BAYBURT&#039;TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TANITIM VE BİLGİLENDİRME YAPILDI

BAYBURT'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TANITIM VE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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