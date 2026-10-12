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Oylar eşitlendi: Samsun Barosu başkanı kıdemle belirlendi

Samsun Barosu seçiminde yapılan itiraz sonucu yeniden sayım 494-494 eşitliğini tespit etti; kıdem farkıyla Kutluhan Gökçe başkan seçildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Oylar eşitlendi: Samsun Barosu başkanı kıdemle belirlendi

Oylar eşitlendi: Samsun Barosu başkanı kıdemle belirlendi

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucu Samsun Barosu Başkanlığı seçimi, iki adayın eşit oy almasıyla sonuçlandı. İlçe seçim kurulunun sayımında Kutluhan Gökçe ile Suat Güvelinin 494er oy aldığı belirlendi ve kıdem farkı esas alınarak Kutluhan Gökçe baro başkanı oldu.

Başlangıç sonuçları ve itiraz süreci:

Sandıklar ilk sayıldığında dört adayın oy dağılımı şöyle açıklanmıştı: Suat Güveli 494 oy, Kutluhan Gökçe 492 oy, Harun Uyanıkoğlu 297 oy ve Zafer Erdoğan 243 oy. İlk duyuruya göre 2 oy fazlasıyla Suat Güveli başkan ilan edildi. Bunun üzerine Kutluhan Gökçe ilçe seçim kuruluna itirazda bulunarak yeniden sayım talep etti.

Yeniden sayım ve başkanlığın belirlenmesi:

İlçe seçim kurulunun yeniden yaptığı sayımda iki adayın eşit oy aldığı tespit edildi. Seçim sonuçlarının eşit çıkması durumunda uygulanan usule göre, kıdem farkı gözetilerek baro başkanı belirlendi. Bu yöntemle Kutluhan Gökçe, kıdemi önde olduğundan Samsun Barosu Başkanı oldu.

Seçim süreci, ilk sonuç açıklaması, itiraz ve yeniden sayım aşamalarıyla tamamlanmış olup, son karar ilçe seçim kurulu sonucuna göre kesinleşti.

SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN YAPILAN SAYIM SONUCU KUTLUHAN...

SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN YAPILAN SAYIM SONUCU KUTLUHAN GÖKÇE BAŞKAN SEÇİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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