Manisa BBSK'den 63 madalyayla Ege'de karate zaferi

turnuva ve katılımcılar:

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Yıldızlar Ligi 3. Etap müsabakaları 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştirildi. Organizasyonda minik, yıldız ve ümit kategorilerinde mücadeleler yapıldı ve turnuvaya toplamda Manisa BBSK tarafından 74 sporcu ile katılım sağlandı.

manisa'nın performansı ve madalya dağılımı:

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, elde ettiği derecelerle öne çıktı. Kulüp sporcuları müsabakalarda 25 altın, 19 gümüş ve 19 bronz madalya kazanarak toplam 63 madalyaya ulaştı. Bu başarı ile Manisa BBSK, kulüpler genel klasmanında birinci oldu ve Ege bölge şampiyonu unvanını elde etti.

Turnuva süresince hem bireysel hem de takım sonuçlarıyla dikkat çeken Manisa temsilcisi, organizasyona damga vurdu ve bölge düzeyinde önemli bir üstünlük sergiledi.

tebrik ve teşekkür:

Antrenör Ali Eşsiz, şampiyonlukta emeği geçen sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Eşsiz ayrıca sporcuların başarısında desteklerini esirgemeyen ailelere de teşekkürlerini iletti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ (MANİSA BBSK), İZMİR’İN TORBALI İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU (TKF) YILDIZLAR LİGİ 3. ETAP MÜSABAKALARINDA 25 ALTIN, 19 GÜMÜŞ VE 19 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 63 MADALYA KAZANARAK KULÜPLER GENEL KLASMANINDA BİRİNCİ OLDU VE EGE BÖLGE ŞAMPİYONU UNVANINI ELDE ETTİ.