Özel'den gar davasında zaman aşımı uyarısı: insanlığa karşı işlenen suç

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel duruşma sonrası açıklama yaptı

Terör örgütü DEAŞ tarafından 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde düzenlenen ve 104 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davanın duruşması, Ankara Sıhhiye Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme çıkışında dosyanın içeriğini, sorumluların tespit edilmesi ve zaman aşımı riskine karşı alınması gereken kararları değerlendirdi.

duruşmada öne çıkan tespitler:

Özel, garda yaşanan saldırının planlanma ve gerçekleşme biçimini aktardı. Saldırı öncesinde miting için önceden haber verildiğini hatırlatan Özel, "Önceden haberi verilmiş, izni alınmış bir mitinge bariyerlerden aranarak geçen 104 insanı... önce sınırdan geçip, sonra Ankara'nın göbeğine, garın önüne kadar geldiler" sözleriyle saldırganların ulaşım yollarına ve güvenlik zafiyetlerine işaret etti. Özel, iki canlı bombanın, gelene kadar herhangi bir kimlik kontrolü veya trafik uygulamasına rastlamadan hedefe ulaştığını belirterek olayın "tarihte aydınlatılması gereken en karanlık sayfalardan" biri olduğunu vurguladı.

Özel ayrıca duruşmada bazı sanıkların hüküm aldığını, firariler bulunduğunu ve bir firarinin Kırşehir Cezaevi'nde olduğunu söyledi. Bu kişinin bugün duruşmaya fiziksel katılması gerektiğini ancak hastalık gerekçesiyle uzaktan bağlantıyla yargılamaya katıldığını aktardı. Diğer bir firarinin ise eylül ayında Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lılar arasında adı geçtiği ifade edildi.