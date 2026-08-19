Köy okulu güçlendirildi: Sağlamtaş ortaokulu yeni binasında eğitime hazırlanıyor

Sağlamtaş Ortaokulu deprem güçlendirmesiyle yenilendi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkılan Sağlamtaş Ortaokulunun yerine inşa edilen yeni okul binasında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Okul, bölge ihtiyacına cevap verecek şekilde 6 sınıflı ve prefabrik statüde planlandı.

okulda son düzenlemeler:

İnşaatın tamamlanmasının ardından sınıf donanımı, ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi ve güvenlik kontrolleri gibi son düzenlemeler sürüyor. Yerel yetkililer, hedefin 2026-2027 eğitim-öğretim yılına eksiksiz şekilde hazır hale getirmek olduğunu belirtiyor; bu kapsamda küçük onarım ve temizlik çalışmaları önceliklendirildi.

valinin incelemesi ve talimatları:

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk yapımı devam eden binayı ziyaret ederek sınıfları ve okulun diğer bölümlerini inceledi. Soytürk, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı ve binanın belirlenen takvime uygun olarak tamamlanması yönünde talimat verdi. Vali Soytürk’e ziyaret sırasında Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve ilçe protokolü eşlik etti.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNE BAĞLI SAĞLAMTAŞ MAHALLESİ’NDE DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YIKILAN SAĞLAMTAŞ ORTAOKULU’NUN YERİNE YAPILAN YENİ OKUL BİNASINDA ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI.