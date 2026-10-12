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Pancar sökümü sırasında çıkan tartışma dört kişinin ölümüne yol açtı

Taşköprü'ye bağlı Akdeğirmen köyünde pancar sökümü sırasında çıkan kavgada, iddiaya göre Ç.A.'nın ateşiyle aynı aileden dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pancar sökümü sırasında çıkan tartışma dört kişinin ölümüne yol açtı

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyü'nde, pancar sökümü sırasında iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddialara göre aralarında daha önceden husumet bulunan Ç.A. ile İlhan Karasu ve ailesi arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Olay sırasında Ç.A., yanında bulunan tabancayla Karasu ailesinin üzerine ateş etti.

Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa Karasu ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Ç.A. ise olay yerinden ayrıldı.

Şüphelinin teslim olması ve ilk müdahaleler:

Olayın ardından Ç.A., Alatarla Karakolu'na giderek jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayı haber alan köy sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve komando birlikleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri köyde geniş önlemler alırken, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın seyri ve beklenen adımlar:

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı delil toplama çalışması yürüttü. Jandarma ekiplerinin ifadesi alınan şahıslarla ve güvenlik kameralarıyla yapılacak incelemeler soruşturmanın yönünü belirleyecek.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın aydınlatılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Olayla ilgili adli süreç ve yapılacak otopsi sonuçları, soruşturmanın bir sonraki aşamasında belirleyici olacak.

Olayda yaşamını yitiren İlhan Karasu, Sefa Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu ile ilgili cenaze işlemleri ve soruşturmanın ilerleyişi yetkili kurumlar tarafından takip ediliyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE DAHA ÖNCESİNDE ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU İDDİA EDİLEN AİLE İLE...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE DAHA ÖNCESİNDE ARALARINDA HUSUMET OLDUĞU İDDİA EDİLEN AİLE İLE PANCAR SÖKÜMÜ ESNASINDA TARTIŞMA YAŞAYAN BİR KİŞİ, TABANCASIYLA KURŞUN YAĞDIRDI. AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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