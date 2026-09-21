pazaryeri öğretmenevi müdür yardımcısı hastanede hayatını kaybetti

kaza ve ilk müdahale:

13 Eylül günü Bozüyük - Eskişehir D-650 kara yolu Karaköy köyü Derbent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Keziban Toksöz (53) idaresindeki 11 AAC 815 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki refüje çarptı.

Kazada sürücü Keziban Toksöz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Bünyamin Toksöz (60) yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

hastaneye sevk ve vefat:

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pazaryeri Öğretmenevi Müdür Yardımcısı olan Bünyamin Toksöz, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

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