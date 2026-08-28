Pazaryeri'nde kültür gecesinde yoğun ilgi: Alişan'ı 25 bin kişi dinledi

Pazaryeri'nde kültür ve sanat gecesi rekor katılımla tamamlandı

Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Gecesi, ilçede kurulan panayır alanında çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Programın açılışını yapan Destanların Dansı gösteri ekibinin performansı izleyicilerden tam not aldı.

açılış ve sahne akışı:

Gecede sahne sırasıyla dans gösterisi ve Diyetisyen Hatice Nur Ege’nin sunumuyla devam etti. Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan Alişan, seslendirdiği sevilen eserlerle alanı dolduran kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı. İzleyiciler şarkılara eşlik ederken, konser boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

katılım ve kapanış:

Nüfusu 9 bin 600 olan Pazaryeri ilçesinde düzenlenen konsere yaklaşık 25 bin kişinin katılması dikkat çekti. Akşam saatlerinden itibaren dolan alan, Alişan’ın sahneye çıkmasıyla doruk noktasına ulaştı ve etkinlik havai fişek gösterisiyle son buldu.

Programı takip edenler arasında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve eşi İrem Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da yer aldı. Etkinlik, Pazaryeri’nde düzenlenen en yoğun katılımlı organizmalardan biri olarak kayda geçti.

ALİŞAN'A PROTOKOL TARAFINDAN ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ