Tarihi amfi tiyatroda dokuz çiftin evetleri: Gökhan Türkmen konseri

Tarihi amfi tiyatroda dokuz çiftin evetleri

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Cehennemağzı Mağaraları içinde yer alan Acheron Amfi Tiyatro, Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen’in sahne aldığı konserle romantik anlara sahne oldu. Yaklaşık bin 500 kişilik kapasiteye sahip tarihi mekânda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserin akışı ve izleyici tepkisi:

Toplam yaklaşık üç saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Türkmen’in duygusal şarkıları eşliğinde tam 9 çift sahne önünde evlilik teklifi etti; anlar sık sık alkışlarla karşılandı ve gecenin en çok konuşulan bölümü oldu.

Konser sonrası değerlendirme yapan Türkmen, bu deneyimin kendisi için de özel olduğunu belirterek, "Efsane bir akşam oldu. Aslında alışkın olduğumuz bir manzara ama burada fazlası oldu. Mükemmel bir manzara. Bir gecede bu kadar evlilik teklifi olması bizi de şaşırttı. Bu akşamki şarkılarımız gelinlerimize, damatlarımıza gelsin" ifadelerini kullandı. Türkmen ayrıca genç çiftlere, "Böyle bir şey görmedim. Harika bir ömür diliyorum" sözleriyle mutluluk diledi.

Mekânın restorasyonu ve hedefleri:

Amfi tiyatronun işletmecisi Serkan Ağaç, mekânı kendi imkanlarıyla restore ettiklerini belirterek, "Burayı kendi imkanlarımızla yaklaşık 2 milyon TL yatırım yaparak restore ettik. Tarihi dokusunu koruyarak modern bir görünüme kavuşturduk. Amacımız bu tarihi alanı Ereğli’nin kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden biri haline getirmek" dedi. Ağaç’ın sözleri, alanda sürdürülen koruma ve canlandırma çabalarının önemini vurguladı.

Gecenin sonunda konser, Gökhan Türkmen’in sevilen parçalarıyla sona erdi; sahnede yaşanan 9 evlilik teklifi ise etkinliğe damga vurarak izleyicilerde uzun süre konuşulacak anılar bıraktı.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ÜNLÜ SANATÇI GÖKHAN TÜRKMEN’İN SAHNE ALDIĞI KONSER, ROMANTİK ANLARA SAHNE OLDU. 3M FİRMASININ ORGANİZASYONUYLA ACHERON AMFİ TİYATRO’DA DÜZENLENEN KONSERDE 9 ÇİFT, TÜRKMEN’İN ŞARKILARI EŞLİĞİNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ.