Ordu'da rap ve samimiyet: Sagopa Kajmer Tayfun Gürsoy Parkı'nda

konser akşamı:

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı Ordu'da, festivalin altıncı konser akşamında Sagopa Kajmer Tayfun Gürsoy Parkı'nda sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte sanatçı, kendine özgü anlatımı ve sahne duruşuyla rap müzik tutkunlarına enerjik bir performans sundu.

repertuvar ve performans:

Sahneye çıkan Sagopa Kajmer, aralarında "366. Gün", "Neyim Var Ki" ve "Oldu Olanlar" gibi sevilen parçalarının da bulunduğu geniş repertuvarını seslendirdi. Parçalara izleyicilerin hep bir ağızdan eşlik etmesi, konserin temposunu ve coşkusunu yükseltti.

seyirci etkileşimi ve atmosfer:

Orduluların yoğun ilgisi karşısında sanatçı, güçlü sahne enerjisini sıcak bir iletişimle birleştirdi. Alkışlar ve tempo eşliğinde geçen gece boyunca Sagopa Kajmer ile seyirci arasında sıkı bir bağ oluştu ve konser festival akşamına belirgin bir renk kattı.

festival programı ve devamı:

Ordu Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival programı 30 Ağustos'a kadar sürüyor.

ORDU'DA SAGOPA KAJMER SAHNEYE ÇIKTI.