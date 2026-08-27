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Zara Demirci'de kurtuluş gecesinde binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı

Demirci Kurtuluş Festivali'nde sahne alan Zara, iki saatlik konserde Neşet Ertaş'tan Volkan Konak'a uzanan repertuarıyla binlerce kişiye coşku yaşattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Zara Demirci'de kurtuluş gecesinde binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı

Zara'nın performansı:

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Kurtuluş Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Zara, konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece sundu. Yaklaşık iki saat süren konserde sanatçı, geniş bir repertuarla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Sahneye çıkan Zara; Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Bergen, Yıldız Tilbe ve Volkan Konak gibi isimlerin sevilen eserlerinden seçkiler seslendirerek meydanı dolduran izleyicilerle birlikte coşkulu anlar yaşadı. Alanı ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun ilgisi konser boyunca hissedildi.

hediye takdimi ve belediye konuşması:

Konser sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Zara'ya ay yıldız motifli ahşap oyma tablo hediye etti. Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ise sanatçıya yöreye özgü dokuma halı takdim etti. Başkan Kara, sahnedeki konuşmasında tarihsel önemlere vurgu yaparak, "Malazgirt Zaferi’nin 953, Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü. Bu anlamlı günde, bu anlamlı gecede Zara Hanımefendi gerçekten gönülden gönüle hepimizin teline dokundu, bir gönül bağı kurdu" ifadelerini kullandı.

zara ve kaymakamın mesajı:

Zara, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek şu dilekleri paylaştı: "Yüce Rabbim, bütün dünyada sağlık sıhhat olsun. En başta bir pandemiden sonra normallerimiz değişti bizim. Hiçbir evlat ağlamasın, hiçbir anneler ağlamasın. Allah bu güzel ülkemizi her zaman korusun. Bayrağımız sonsuza dek dalgalansın. Allah devletsiz, bayraksız, ezansız koymasın bizi hiçbir zaman inşallah."

Kaymakam Fatih Bayram da konuşmasında ilçenin kurtuluş tarihine dikkat çekti: "30 Ağustos’un Zafer Bayramı’nın yanında Demircimizin kurtuluşunu kutluyoruz. Bu kurtuluşta Demirci Akıncıları’nın rolü var. Demirci Akıncılarımız Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı önderliğinde bu topraklarda destan yazdılar. Yüzlerce yıl sonra bizler de onların izinde hizmet etmeye gayret sarf ediyoruz."

Festival kapsamında gerçekleştirilen konser, hem yerel tarih vurgusunu hem de müzik aracılığıyla toplumsal birlik duygusunu ön plana çıkaran bir etkinlik olarak kayda geçti.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN KURTULUŞ FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN ÜNLÜ...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN KURTULUŞ FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI ZARA, KONSER ALANINI DOLDURAN BİNLERCE KİŞİYE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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