Zara Demirci'de gönüllere dokundu: kurtuluş gecesinde binler coştu

Zara Demirci'de gönüllere dokundu

Manisa’nın Demirci ilçesinde düzenlenen Kurtuluş Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Zara, konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Zara'nın repertuarı ve sahne performansı:

Festivalin ikinci gününde yaklaşık iki saat sahnede kalan Zara, repertuarında yer alan eserleri dinleyiciler için seslendirdi. Konserde Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Bergen, Yıldız Tilbe ve Volkan Konak gibi isimlerin sevilen şarkıları meydanı dolduran binlerce vatandaşla birlikte coşkuyla söylendi. Meydan ve çevresi konser boyunca yoğun ilgi gördü.

Törenler, hediyeler ve konuşmalar:

Konser sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, sanatçıya ay yıldız motifli ahşap oyma tablo hediye ederken, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram yöreye özgü dokuma halı takdim etti.

Sahnede konuşma yapan Erkan Kara, "Malazgirt Zaferi’nin 953, Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü. Bu anlamlı günde, bu anlamlı gecede Zara Hanımefendi gerçekten gönülden gönüle hepimizin teline dokundu, bir gönül bağı kurdu. Evet, hani deriz ya; bizim evin kızı, bizim evin evladı... Aynı o şekilde gördük. Güçlü sesiyle, güçlü yorumuyla hepimizi bir yerlere götürdü. Bir kez daha Neşet Ertaş’ı rahmetle, minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, bu cennet vatan için şehit olmuş tüm şehitlerimize rahmet diliyor, sağ olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Sanatçı Zara ise kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Yüce Rabbim, bütün dünyada sağlık sıhhat olsun. En başta bir pandemiden sonra normallerimiz değişti bizim. Hiçbir evlat ağlamasın, hiçbir anneler ağlamasın. Allah bu güzel ülkemizi her zaman korusun. Bayrağımız sonsuza dek dalgalansın. Allah devletsiz, bayraksız, ezansız koymasın bizi hiçbir zaman inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Fatih Bayram da ilçenin tarihi mirasına dikkat çekerek, "30 Ağustos’un Zafer Bayramı’nın yanında Demircimizin kurtuluşunu kutluyoruz. Bu kurtuluşta Demirci Akıncıları’nın rolü var. Demirci Akıncılarımız Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı önderliğinde bu topraklarda destan yazdılar. Yüzlerce yıl sonra bizler de onların izinde hizmet etmeye gayret sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, hem müzik hem de anma konuşmalarıyla Demirci halkı için anlamlı bir gece olarak tamamlandı.

Demirci Kurtuluş Festivalinde sanatçı Zara sahne aldı