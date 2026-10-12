Penceredeki çocuk görüntüsü Efeler'de alarma neden oldu

olayın özeti:

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda, 3'üncü kattaki pencereden dışarı bakan 5 yaşındaki N.S.'yi gören çevre sakinleri endişelendi. Vatandaşların seslenmelerine çocuk yanıt vermeyince, mahalle sakinleri 112'yi arayarak yardım istedi.

ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla yükselerek pencereden içeriye baktı ve içeride başka kişilerin bulunduğunu tespit etti. Ardından ekipler merdivenli araçla aşağıya indi.

Polis ekipleri dairenin kapısını açtırarak içeridekilerle görüşme yaptı. Yapılan görüşme ve kontrollerde, küçük çocuğun evde tek başına olmadığı ve annenin bir arkadaşı tarafından gözetildiği anlaşıldı. Anneye polis tarafından gerekli uyarılar yapıldı.

güvenlik ve son durum:

Olayda çocuğun mahsur kalmadığının belirlenmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeden ayrıldı. Yetkililer, benzer durumlarda komşuların duyarlı davranmasının önemine dikkat çekti.

Olayın ayrıntıları arasında, annenin yorgun olduğu için çocuğu arkadaşına emanet edip uyuduğu; komşuların pencereden gözüken çocuğa ulaşamayınca tedirginlik yaşadığı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle durumun kısa sürede netlik kazandığı yer aldı. Yetkililer, çocuk güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDAKİ EVİN PENCERESİNDE GÖRÜLEN 5 YAŞINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUK, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARI ENDİŞELENDİRDİ. ÇOCUKLA İLETİŞİM KURAMAYAN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SEVK EDİLEN İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ, KÜÇÜK ÇOCUĞUN EVDE YALNIZ OLMADIĞINI BELİRLEDİ.