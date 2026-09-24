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Polis eşlerinden öğrencilere destek için el emeği çarşısı

Polis eşleri ve kadın polisler Bilecik'te dekupaj ve kavanoz boyayla el işi ürünler hazırladı; satıştan elde edilecek gelir öğrenciler için burs olacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Polis eşlerinden öğrencilere destek için el emeği çarşısı

el emeği hazırlıkları:

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Sibel Çağlar öncülüğünde dernek üyeleri ve kadın polisler bir araya geldi. Etkinlikte dekupaj ve kavanoz boyama çalışmaları yapılarak el işi ürünler hazırlandı.

Hazırlanan ürünlerin, düzenlenecek hayır çarşısında satışa sunulması planlanıyor. Elde edilecek kaynakla öğrencilerin eğitimi desteklenecek.

gelirin kullanımı:

Yetkililer, el emeği ürünlerden sağlanacak gelirin tamamının eğitim bursu olarak değerlendirileceğini bildirdi. Amaç, çocukların eğitim hayatına doğrudan katkı sağlamak.

birlik ve gönüllülük:

Etkinlikte birlik, dayanışma ve gönüllülüğün önemi öne çıkarıldı. Hayır çarşısı ile hem meslektaşlar arasında dayanışma güçlendirilecek hem de ihtiyacı olan öğrencilere sürdürülebilir destek sunulması hedefleniyor.

BİLECİK’TE POLİS EŞLERİNDEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAYIR ÇARŞISI HAZIRLIĞI

BİLECİK’TE POLİS EŞLERİNDEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAYIR ÇARŞISI HAZIRLIĞI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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