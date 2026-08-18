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Polisin ikna çalışmasıyla sona erdi: pompalı tüfekle akrabalarının evini basan şüpheli silahı teslim etti

Bursa Ortabağlar Mahallesi'nde pompalı tüfekle akrabalarının evine giren M.K., polislerin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu silahı teslim etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:37

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 22:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Polisin ikna çalışmasıyla sona erdi: pompalı tüfekle akrabalarının evini basan şüpheli silahı teslim etti

Polisin ikna çalışmasıyla sona erdi: pompalı tüfekle akrabalarının evini basan şüpheli silahı teslim etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddialara göre psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen M.K., eline aldığı pompalı tüfekle akrabalarının bulunduğu eve geldi. Durumu fark eden yakınları tarafından yapılan bildirim üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Ekiplerin kısa sürede ulaştığı mahallede çevre güvenliği sağlandı ve müzakereci polisler devreye girdi. Yapılan görüşmelerde amaç, olayın daha fazla tırmanmasını önlemek ve şüphelinin teslim olmasını sağlamaktı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından M.K., elindeki pompalı tüfeği polise teslim etti ve gerilim sonlandı.

Soruşturma ve sağlık işlemleri:

Olay yerinde ilk işlemleri yapılan şüpheli, doktor raporu alınmak üzere sağlık kuruluşuna götürüldü. Rapor işlemleri tamamlandıktan sonra M.K. polis merkezine sevk edildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Bu tür olaylarda polis müzakere ekiplerinin müdahalesi, hem can güvenliğinin korunması hem de şüphelinin sağlık durumuna ilişkin doğru yönlendirmenin sağlanması açısından belirleyici oluyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla ilgili gerekli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

POLİS VE MÜZAKERECİNİN ÇALIŞMALARI

POLİS VE MÜZAKERECİNİN ÇALIŞMALARI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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