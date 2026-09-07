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Pompeiopolis'te 105 metrekarelik zemin mozaiği M.S. 4. yüzyıldan gün yüzüne çıktı

Kastamonu Taşköprü'deki Pompeiopolis kazılarında M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, yaklaşık 105 metrekarelik iyi korunmuş bir zemin mozaiği ortaya çıktı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pompeiopolis'te 105 metrekarelik zemin mozaiği M.S. 4. yüzyıldan gün yüzüne çıktı

Pompeiopolis'te 105 metrekarelik mozaiğin keşfi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti kazılarında yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin açığa çıkarıldığını duyurdu.

Mozaiğin özellikleri:

Ersoy, mozaiğin M.S. 4. yüzyıla tarihlendiğini, geometrik kompozisyonlardan oluştuğunu ve genel olarak iyi korunduğunu belirtti. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığı vurgulandı.

Kazı bulguları ve 2026 çalışmaları:

Açıklamada ayrıca 2026 yılı kazılarında M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulunduğu kaydedildi. Bulgular, Pompeiopolis'in farklı dönemlere ait katmanlar içerdiğini gösteriyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KASTAMONU&#039;DA BULUNAN POMPEİOPOLİS ANTİK KENTİ&#039;NDE...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KASTAMONU'DA BULUNAN POMPEİOPOLİS ANTİK KENTİ'NDE YÜRÜTÜLEN KAZILARDA 105 METREKARELİK MOZAİĞİN ORTAYA ÇIKARILDIĞINI DUYURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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