Kruvaziyerden surlara: dillerle Diyarbakır'ı dünyaya açan zabıta

Kariyer değişimi ve uluslararası rota:

Abdullah Karaman, 48 yaşında ve Almanya'da İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi alarak üniversiteyi tamamladı. Yurda dönüşünün ardından, kruvaziyer gemilerde çalışarak dünya rotalarını izledi; Karayipler, Meksika, Honduras, Grand Cayman Adaları, Belize, Jamaika gibi bölgelere, ayrıca Akdeniz hattında İtalya, Fransa ve İspanya turlarına katıldı. Her kontratın 8–9 ay sürdüğü yoğun bir dönemin ardından Karaman, aile düzeni nedeniyle deniz hayatına son verip memleketi Diyarbakır'a döndü.

2015'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kurulan Turizm Zabıta Amirliği için açılan mülakatlara giren Karaman, sınavları başarıyla geçerek turizm zabıtası oldu. Karaman, gemilerde elde ettiği deneyimi ve İngilizce-Almanca bilgisini Diyarbakır'ın tanıtımında kullanmaya başladı.

Turizm zabıtası olarak görev ve hizmetler:

Karaman'ın bulunduğu ekip 6 kişiden oluşuyor ve ekip, şehir tarihini İngilizce, Almanca, Arapça, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde anlatıyor. Görev alanları ağırlıklı olarak iç kale ve Arkeoloji Müzesi civarı; gerektiğinde ziyaretçilere rehberlik edip eşlik ediyor, yapıların tarihçesini detaylı şekilde aktarıyorlar.

Karaman, yabancı ziyaretçilerin büyük kısmının Avrupa ülkelerinden geldiğini ve misafirlerin yalnızca kısa selamlaşma sözcükleriyle yetinmediğini, tüm yapıları ayrıntılarıyla dinlemek istediğini belirtiyor. Yıllarca kruvaziyerlerde çok uluslu ekiplerle çalışmış olmanın, farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerle iletişimi kolaylaştırdığını aktarıyor.

surların özgünlüğü ve ziyaretçi ilgisi:

Karaman, Diyarbakır surlarının benzersizliğine dikkat çekiyor: “Diyarbakır surları, dünyayı gezdim böyle bir yapı dünyanın hiçbir yerinde yok” ifadelerini kullanıyor. Surların planı, Dicle Nehri ile olan ilişkisi ve tarihi dokusu ziyaretçilerde derin iz bırakıyor; Karaman, surların Mezopotamya'nın en eski yerleşimlerinden biri üzerinde kurulduğunu ve bölgenin kültürel mirasının yeterince farkında olunmadığını vurguluyor.

Aynı zamanda kente gelen misafirler arasında akademisyenler, yabancı arkeologlar ve üst düzey askeri heyetlerin de bulunduğu belirtiliyor. Karaman, bu yıl ABD'den birçok rütbeli askerin ve İngiltere ordusundan bir generalin kente geldiğini, İngiltere'de bu ziyaretin paylaşılmasının memnuniyet yarattığını söylüyor.

turizm hedefleri ve tanıtım ihtiyacı:

Geçen yıl kenti ziyaret eden turist sayısının 1.8 milyon olduğunu aktaran Karaman, hedefin 5 milyon olduğunu ancak reklam ve tanıtım eksikliği nedeniyle bu rakama ulaşılamadığını ifade ediyor. Karaman, uluslararası panolarda ve yurt dışı reklam mecralarında Diyarbakır'ın tanıtımının artırılmasını öneriyor; Paris gibi kentlerin dış ülkelerde görünürlüğü varken, Diyarbakır kalesinin benzer tanıtımlarla daha fazla turist çekebileceğini savunuyor.

Turizmdeki artışın sağlanan huzur ortamı ve düzenli turlar sayesinde devam ettiğini, günlük turların binlerce ziyaretçiyi getirdiğini ancak yine de potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilemediğini belirtiyor. Yerel yönetimlerin ve belediyenin desteğine teşekkür eden Karaman, mevcut belediye başkanı Serra Bucak'a katkıları nedeniyle minnettar olduğunu dile getiriyor. Ayrıca Turizm Zabıta biriminin kuruluşunda emeği geçen Gülten Kışanak'ı da anıyor.

Karaman, bir zamanlar kruvaziyer güvertelerinde denizleri dolaşan, şimdi ise dillerle surları anlatarak kentin tarihini dünyaya taşıyan bir görevde olduğunu söylüyor: “Gemileri bırakıp dünyanın en güzel yerine geldim.”

KRUVAZÖR GEMİLERDE YILLARCA DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE ÇALIŞAN ABDULLAH KARAMAN, 2015 YILINDA DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE TURİZM ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞININ KURULMASIYLA MÜLAKATLARI GEÇİP, TURİZM ZABITASI OLARAK ANTİK KENTİN TARİHİNİ YABANCI DİLLERDE ANLATMAYA BAŞLADI. KARAMAN’IN İNGİLİZCE VE ALMANCA ANLATTIĞI TARİHİ YAPILAR, EN ÇOKTA KENTTE GELEN YABANCI ÜST DÜZEY ASKERLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.