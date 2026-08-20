Priştine'de halterde gençlerden rekorlarla dolu zafer gecesi

Priştine'de ilk gün öne çıkanlar:

Kosova'nın başkenti Priştine'de başlayan U-15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası, milli sporcuların üstün performanslarıyla başladı. Turnuvanın ilk gününde Türkiye, toplam 6 altın madalya kazanırken, sporcularımız 3 Avrupa rekoru kırdı ve iki kategoride Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ecrin Naz Şahin'in performansı:

Kadınlar U-15 kategorisi 45 kiloda podyuma çıkan Ecrin Naz Şahin, koparmada 65 kilo, silkmede 79 kilo ve toplamda 144 kilo kaldırarak üç ayrı altın madalyanın sahibi oldu. Şahin, koparma ve silkme dereceleriyle ayrıca iki Avrupa rekoruna imza attı. Müsabaka sonrasında madalyasını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü takdim etti.

Asel Şenel ve genel tablo:

Yıldız Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Asel Şenel ise koparmada 66 kilo, silkmede 76 kilo ve toplamda 142 kilo kaldırarak üç altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Asel Şenel, koparmadaki 66 kiloluk derecesiyle bir Avrupa rekoru kırdı.

Turnuva boyunca elde edilen dereceler, millilerin hazırlık sürecinin etkinliğini gösterirken, Federasyon yönetimi de sporcuları, kulüplerini ve antrenörlerini kutladı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

YILDIZ KADINLAR KATEGORİSİ 45 KİLODA MÜCADELE EDEN MİLLİ SPORCU ASEL ŞENEL DE KOPARMADA 66 KİLO, SİLKMEDE 76 KİLO VE TOPLAMDA 142 KİLO KALDIRARAK 3 ALTIN MADALYA KAZANDI