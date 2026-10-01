Pütürge'de kapı kapı ziyaretlerde yaşlı ve hasta talepleri yerinde öğrenildi

Pütürge'de kapı kapı ziyaretlerle ihtiyaçlar yerinde belirlendi

Pütürge ilçesinde gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde, ilçe yöneticileri ve kurum temsilcileri yaşlı ile rahatsız vatandaşların sorunlarını birebir dinledi. Pütürge Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Tayfun Özcan ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serap Polat Kızılırmak ziyaretlere katıldı.

ziyaretlerin kapsamı:

Ziyaretlerde vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı güçlükler, sağlık ve sosyal ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi. Yetkililer, talepleri kayıt altına alarak hangi desteğin sağlanabileceğine ilişkin bilgi aldı ve gerekli notları tuttu. Ev ortamında yapılan görüşmelerle öncelikli ihtiyaçların tespit edilmesi hedeflendi.

amaç ve izlenecek adımlar:

Gerçekleştirilen ziyaretlerin amacı, ihtiyaçların sahada doğrudan tespit edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması olarak açıklandı. Yetkililer, tespit edilen talepler doğrultusunda ilgili birimler ve vakıf aracılığıyla koordinasyon sağlayacaklarını bildirdi. Vatandaşlarla kurulan bu doğrudan iletişimin, hizmetlerin etkinliğini artırması bekleniyor.

Sonuç olarak, Pütürge'deki ev ziyaretleri hem sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesine hem de bireysel ihtiyaçların hızlı ve yerinde karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

PÜTÜRGE’DE YAŞLI VE RAHATSIZ VATANDAŞLAR EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ