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Doğanşehir'de yağışta kayan tır bariyerler üzerinde askıda kaldı

Doğanşehir'de yağışta kontrolden çıkan 38 AAK 193 plakalı tır bariyerlere asılı kaldı; sürücü yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Doğanşehir'de yağışta kayan tır bariyerler üzerinde askıda kaldı

Doğanşehir'de tır bariyerlere çarparak asılı kaldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Adıyaman yönüne seyreden bir tır, yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve bariyerler üzerinde askıda kaldı. Kaza, Erkenek Mahallesi'nde saat 14.45 sıralarında meydana geldi.

Kaza anı ve sürücü durumu:

Edinilen bilgiye göre 38 AAK 193 plakalı tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bariyerler üzerinde asılı kalırken, sürücü yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralı sürücü daha sonra hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA BARİYERLERE ÇARPIP ASKIDA KALAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ...

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA BARİYERLERE ÇARPIP ASKIDA KALAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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