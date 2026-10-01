Dolar 49,0289 +0,03%
Euro 55,1714 -0,67%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.615,79 +0,25%
EUR/USD 1,1231 -0,91%
Brent Petrol 102,49 +4,55%
--°

Kırsal öncelikler sahada tespit edildi: Sarıkamış kaymakamı üç köyde vatandaşlarla buluştu

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İnkaya, Topkaya ve Taşlıgüney köylerinde halkın altyapı ve su taleplerini dinledi; DSİ Bölge Müdürü Kotan heyetteydi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırsal öncelikler sahada tespit edildi: Sarıkamış kaymakamı üç köyde vatandaşlarla buluştu

kaymakamlık heyetinin saha ziyareti:

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretleri kapsamında İnkaya, Topkaya ve Taşlıgüney köylerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde köy halkının gündeminde yer alan altyapı, su ve temel kamu hizmetlerine ilişkin talepler doğrudan dinlendi ve yerinde tespitlerde bulunuldu. Heyete, saha çalışmalarına teknik destek sağlamak üzere DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan da eşlik etti.

köylerde öncelikler ve görüş alışverişi:

Ziyaretler sırasında köylülerle yapılan görüşmelerde altyapı eksiklikleri, su temini ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, öncelikli ihtiyaçlarını aktardı; kaymakamlık heyeti bu talepleri not alarak ilgili birimlerle paylaşılmak üzere raporladı. Karşılıklı görüşmelerde köylerin genel durumu ve kısa-orta vadeli öncelikler masaya yatırıldı.

çalışmaların izlenmesi ve koordinasyon:

Heyet, köylerde yürütülen ve planlanan çalışmaların takibi konusunda koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Ziyaretlerin ardından iletilen taleplerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve takip süreçlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı. DSİ temsilcileri özellikle su ve altyapı konularındaki teknik değerlendirmeleri yerinde yaparak notlar aldı.

Kaymakamlık, sahada tespit edilen ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve uygulanacak müdahalelerin zamanlaması konusunda ilgili kurumlarla yakın iletişim sürdüreceğini bildirdi. Yapılan görüşmeler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaşması ve kırsal alanlarda uygulanacak projelerin saha verilerine dayalı planlanması açısından önemli kabul edildi.

SARIKAMIŞ KAYMAKAMI ASLANTATAR’DAN KÖY ZİYARETLERİ(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ KAYMAKAMI ASLANTATAR’DAN KÖY ZİYARETLERİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da öğrencilerin güvenliği için servis denetimlerine dron desteği
images

Kaymakam Serin'den yaşlılara ev ziyareti
images

Savcı Gadem Taş anısına adliye konferans salonu açıldı
images

Kartal’da birlik ve medya gecesi: yerel isimler dayanışma için buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler sahada bekliyor

Safranbolu'da iki asırlık konakta yangın, itfaiye kısa sürede müdahale etti

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı