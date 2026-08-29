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Rams Park'ta Galatasaray 37 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor

Galatasaray, Göztepe'yi 3-0 yenerek RAMS Park'taki iç saha yenilmezliğini 37 maça çıkardı; son iç saha mağlubiyeti 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye olmuştu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rams Park'ta Galatasaray 37 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor

Rams Park'ta Galatasaray 37 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek sahadaki istikrarını sürdürdü. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların iç saha yenilmezlik serisi 37 maça çıktı.

serinin detayları:

Galatasaray, RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. O tarihten sonra sahasında oynadığı 37 lig maçında takım, 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

iç saha üstünlüğünün önemi:

Bu uzun süreli yenilmezlik, Galatasaray'ın ev sahibi avantajını etkin kullandığını gösteriyor. RAMS Park'taki istikrar, ligdeki puan mücadelesinde ve rakipler üzerindeki psikolojik etkide takım için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Göztepe karşısındaki 3-0'lık net skor, iç saha performansının sezon başında da belirleyici olabileceğine dair önemli bir işaret olarak öne çıktı. Trendyol Süper Lig'de ilerleyen haftalarda bu serinin sürdürülüp sürdürülmediği takip edilecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE SAHASINDA OYNADIĞI SON 37 KARŞILAŞMADA MAĞLUBİYET...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'DE SAHASINDA OYNADIĞI SON 37 KARŞILAŞMADA MAĞLUBİYET YAŞAMADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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