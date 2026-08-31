Göçebe oyunları Bişkek'te bayrama dönüştü

Bişkek Arena Stadyumu, 6. Dünya Göçebe Oyunları’nın resmi açılış törenine ev sahipliği yaptı. "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla düzenlenen organizasyon, 90’dan fazla ülkeden gelen 4 bin sporcuyu ve geleneksel spor dallarını Bişkek’te buluşturdu. Kortej yürüyüşleriyle başlayan tören, devlet başkanları ve uluslararası davetlilerin katılımıyla uluslararası bir etkinliğe dönüştü.

caparov'un mesajı ve ulusal projeler:

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kortej yürüyüşlerinin ardından yaptığı konuşmada ülkesinin bağımsızlığının 35. yıl dönümünü anarken, oyunların göçebe uygarlığı mirasını dünyaya tanıttığını vurguladı. Caparov, konuşmasında bu etkinliğin Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl dönümü zirvesiyle aynı güne denk gelmesinin önemine değindi ve zirveye katılan 15’ten fazla cumhurbaşkanı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres in katılımının törene ayrı bir anlam kattığını belirtti.

Caparov, "Tam da bugün, ata-babalarımızın geliştirdiği büyük göçebe uygarlığının mirasını dünyaya tanıtan 6. Dünya Göçebe Oyunları’nın resmi açılış töreni gerçekleştiriliyor" sözlerine yer verdi ve "Yeni Kırgızistan vizyonundan bahsederek, beş yıl önce verdiği sözlerin büyük çoğunluğunu yerine getirdiklerini" ifade etti. Konuşmasında ayrıca Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin başlatıldığını ve 1860 megavat kapasiteli Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin inşasının sürdüğünü belirtti.

tören gösterileri, konser ve kutlamalar:

Açılış programı Caparov’un konuşmasının ardından oyunların tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Kırgızların göçebe yaşamını anlatan sahneler, geleneksel şarkılar ve komuz eşliğinde yapılan ezgiler törene damga vurdu. Gösterilerde ulusal danslar ve müzik aletleri öne çıkarıldı ve Kırgızistan, Azerbaycan ile diğer ülkelerden gelen sanatçıların sahnelediği konser programı ile tören renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Program, düzenlenen havai fişek gösterisiyle sonlandı.

katılımcılar ve oyunların kapsamı:

Açılış törenine Sadır Caparov ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan, Antonio Guterres, Aleksandr Lukaşenko, Vo Thi Anh Huan, Thongloun Sisoulith, Faure Gnassingbe, Kasım Cömert Tokayev, Mesud Pezeşkiyan, Uhnaagiyn Hürelsüh, Şahbaz Şerif, İmamali Rahman, İlham Aliyev, Nikol Paşinyan, Şevket Mirziyoyev, Vladimir Putin ve Narendra Modi gibi çok sayıda lider katıldı.

Oyunlar, 6 Eylül’e kadar başkent Bişkek ve Isık-Göl bölgesinde sürdürülecek. Etkinliklerde at yarışı, milli güreş, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk ve ulusal kuş avcılığı dahil 42 farklı spor dalı ve 835 kültürel etkinlik yer alıyor. Organizasyon sport, kültür ve bilimi temel alan üç eksende ilerliyor.

Müsabakalar ve etkinlikler Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata hipodromundan Gazprom Spor Kompleksi’ne, Ruh Ordo Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi’nden Kırçın Yaylası’na kadar 6 ana merkezde düzenlenecek. Kırçın Yaylası’nda kurulan etno-pazarlar, geleneksel mutfak festivalleri ve el sanatları stantları ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca 3 Eylül’de Örnök tatil köyünde "Göçebe Medeniyetler: Miras, Paradigmalar ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı uluslararası bilimsel konferans düzenlenecek.

Oyunlar, 6 Eylül’de şehir hipodromunda gerçekleştirilecek kapanış ve bayrak devir töreniyle sona erecek. Hatırlatmak gerekirse 5. Dünya Göçebe Oyunları 2024’te Kazakistan’da düzenlenmişti.

KIRGIZİSTAN'IN BAŞKENTİNDEKİ BİŞKEK ARENA STADYUMU'NDA 6. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARININ RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.