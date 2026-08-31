Dolar 48,2630 -0,01%
Euro 56,0602 -0,11%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.951,26 -0,04%
EUR/USD 1,1612 -0,09%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Reyhan Verim yarın Mersin'in Toroslar ilçesinde toprağa verilecek

Feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim'in cenazesi, işlemler sonrası Çukurova Havalimanı'ndan Toroslar'da yarın toprağa verilecek.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Reyhan Verim yarın Mersin'in Toroslar ilçesinde toprağa verilecek

feribot kazasının seyri:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında, Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde Reyhan Verim ve Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti.

cenaze işlemleri ve nakil:

Kazada yaşamını yitiren her iki kişinin cenazeleri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Cenazeler Çukurova Uluslararası Havalimanına getirildi ve burada gümrük ve adli işlemler yapıldı.

akbelen mezarlığına konumlandırma ve defin:

Havalimanındaki işlemlerin ardından Reyhan Verim'in cenazesi, Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Mezarlığı morguna konuldu. Verim'in cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Yetkililer ve aile tarafından yapılacak tören detayları kamuoyuna açıklandıkça süreç takip edilecek.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN REYHAN VERİM’İN CENAZESİ, MERSİN’İN TOROSLAR İLÇESİNDEKİ AKBELEN MEZARLIĞI MORGUNA KONULDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor
images

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi
images

İstanbul'da yeni av sezonu ağlarla ve dualarla açıldı
images

Torba'da yeni sezon dualarla ve yavru levrek salımıyla açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

Kemaliye'de onarılmayan istinat duvarı okul çevresinde tehlike yaratıyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı