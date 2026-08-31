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Kapadokya'da sportif turizmin düzenlenmesi için yol haritası çizildi

A. Cem Aslanbay ile TÜRSAB temsilcileri, Kapadokya'da sportif turizmin denetlenebilir, güvenli ve yüksek hizmet standartlarıyla yürütülmesi için çözüm yollarını ele aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kapadokya'da sportif turizmin düzenlenmesi için yol haritası çizildi

Kapadokya'da sportif turizm görüşmesi

Kapadokya Alan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay ile TÜRSAB Kapadokya BTK Başkanı Faruk Kahveci ve TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu üyesi Ali Şenöz bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki turizm amaçlı sportif faaliyetlerin yürütülme biçimi ve denetim mekanizmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda öncelikle faaliyetlerin düzenli ve denetlenebilir bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, bölgenin turizm kapasitesi ve ihtiyaçları gözetilerek hizmet standartlarının yükseltilmesi ile güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladı. Bu çerçevede faaliyetin türüne göre uyulması gereken asgari kurallar ve sorumlulukların netleştirilmesi gündeme geldi.

Görüşmede ayrıca altyapı, acil müdahale süreçleri ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı; tüm tarafların denetim süreçlerine erişiminin artırılması gerektiği üzerinde mutabakat sağlandı.

İleriye dönük adımlar:

Toplantı sonucunda, bölgedeki sportif turizm faaliyetlerinin daha sistemli yürütülmesi için adımların atılması kararlaştırıldı. Katılımcılar, hizmet kalitesinin artırılması, faaliyetlerin güvenli bir yapıda sürdürülmesi ve denetim mekanizmalarının oluşturulması yönünde iş birliği yapma eğiliminde olduklarını aktardı.

Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçları ve kapasitesi doğrultusunda sportif turizmin geliştirilmesinin önemine işaret etti ve Faruk Kahveci ile Ali Şenöz'e ziyaret ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

KAPADOKYA ALAN BAŞKANI A. CEM ASLANBAY, TÜRSAB KAPADOKYA BTK BAŞKANI FARUK KAHVECİ VE TÜRSAB...

KAPADOKYA ALAN BAŞKANI A. CEM ASLANBAY, TÜRSAB KAPADOKYA BTK BAŞKANI FARUK KAHVECİ VE TÜRSAB KAPADOKYA BÖLGE TEMSİL KURULU ÜYESİ ALİ ŞENÖZ İLE BİR ARAYA GELEREK BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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