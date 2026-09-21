şafak operasyonunda depo gibi alandan kenevir ve tabanca çıktı

operasyonun detayları:

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmada elde edilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan izleme sonrasında ekipler, şafak vakti düzenlenen operasyonda bölgeyi narkotik arama köpeğinin de katılımıyla aradı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 35 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ve 50 gram kenevir tohumu bulundu. Operasyon sırasında ayrıca 1 adet tabanca ve şarjörü ile 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bulunan tüm maddeler ve silah, jandarma ekiplerince teslim alındı.

soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Jandarma, operasyonun ardından ele geçirilen materyallerle birlikte soruşturmayı derinleştiriyor ve deliller üzerinden işlemleri devam ettiriyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, DEPO GÖRÜNÜMLÜ ALANA EKİLMİŞ 35 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 1 KİLO 500 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.