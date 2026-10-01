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Şahinbey meclisi ekim toplantısında encümen ve ihtisas komisyon üyelerini yeniledi

Şahinbey Belediyesi ekim ayı meclisinin 1. oturumu Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı; encümen ve ihtisas komisyonlarına yeni üyeler seçildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey meclisi ekim toplantısında encümen ve ihtisas komisyon üyelerini yeniledi

Şahinbey Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının 1. oturumu yapıldı

Şahinbey Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime ilişkin meclis tutanak özetleri oylanarak kabul edildi.

Gündemin dağılımı ve komisyon havaleleri:

Gündeme alınan toplam 13 madde üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu maddelerin 7’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonu'na, 1’i Tarife Komisyonu'na havale edildi. Ayrıca, görev süresi dolan ihtisas komisyon üyelerinin yenilenmesi gündeme alındı. Toplantıda gündem dışı olarak sunulan iki madde oy birliği ile kabul edilerek meclis gündemine alındı; bu maddelerden biri Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, diğeri Encümen Üyeliği seçimi için gündeme taşındı.

Encümen ve ihtisas komisyonlarında yapılan seçimler:

Encümen üyeliğinde boşalan pozisyonlar için yapılan seçimde Mustafa Kemal Töremişoğlu, Muhammed Rıdvan Bekiroğlu ve İsrafil Yeşiltaş yeni üyeler olarak belirlendi. Görev süreleri dolan ihtisas komisyonlarının üyelikleri de yenilenerek ilgili komisyonlara şu isimler seçildi:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Cuma Güzel, Mehmet Yusuf Aslan, Furkan Özdemir, Abdullah Şaşuşağı, Mehmet Aydın Yıldırım.

Plan Bütçe Komisyonu: Sait Şahin, Müslüm Yüksel, Abdulkadir Sökücü, Murat Arslan, Mahmut Öztürk.

Tarife Komisyonu: Şevki Özkaya, Mustafa Tahir Özkara, Zehra Ünal, Cuma Kaymakçı, Nurgül Doğan.

Çevre ve Temizlik Komisyonu: Mustafa Darıcıoğlu, Uğur Şahan, Ömer Faruk Eryılmaz, Orhan Yılmaz, Hüseyin Buğur.

Eğitim Gençlik Spor Komisyonu: Şükran Yılmaz, Hacı Mehmet Bozgeyik, Mehmet Ayhan Gürbüz, Mahmut Kalkan, Hatice Eker.

Dış İlişkiler Komisyonu: Müslüm Erdoğan, Bedia Darıcılar, Cemil Yalçın, Ali Yıldırım, Mecit Şahan.

Kırsal Kalkınma Komisyonu: Çetin Okuyucu, Arif Görgün, Mahmut Demirel, Ali Gemo Şimşek, İbrahim Halil Dalgacıoğlu.

Birinci oturum, 06 Ekim 2026 Salı günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan ikinci oturumun tarihi ve saati belirlenerek sonlandırıldı.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.OTURUMU, ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MECLİS...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.OTURUMU, ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU BAŞKANLIĞINDA BELEDİYE MECLİS SALONU'NDA YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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